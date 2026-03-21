Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты постепенно наращивают поддержку военных действий США и Израиля против Ирана, расширяя доступ к своим военным базам, однако по-прежнему избегают прямого участия в конфликте.

Как сообщает Middle East Eye, Эр-Рияд сместил акцент в сторону поддержки Вашингтона, рассматривая это как способ «наказать» Иран. В частности, Саудовская Аравия согласилась предоставить США доступ к авиабазе имени короля Фахда в Таифе.

В то же время ОАЭ, по данным издания, готовятся к затяжному сценарию — в Абу-Даби допускают, что конфликт может продлиться до девяти месяцев.

На этом фоне Иран резко усилил риторику. Тегеран призвал жителей эмирата Рас-Аль-Хайма срочно эвакуироваться, предупредив, что город может стать целью из-за участия ОАЭ в действиях против иранских островов.

Власти Ирана также заявили, что руководство ОАЭ было заранее уведомлено и будет нести ответственность за возможные последствия.

Фактически речь идёт о формировании «серой зоны участия»: страны Персидского залива стараются поддержать США инфраструктурно, не переходя к прямым боевым действиям. Это позволяет им сохранить союзнические отношения с Вашингтоном, но одновременно снизить риски прямого удара со стороны Ирана.

Однако предупреждение Тегерана показывает, что даже ограниченная поддержка — предоставление баз и логистики — уже рассматривается как участие в войне. Это повышает вероятность расширения географии конфликта.

Если тенденция сохранится, страны Залива могут оказаться втянутыми в противостояние глубже, чем планировали — особенно в случае затяжного сценария, к которому уже готовятся в ОАЭ.