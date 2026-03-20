Заявление Соединенных Штатов о проблемах с выделенными Украине деньгами стало ударом для Киева. К такому выводу пришло издание Berliner Zeitung.

До этого заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан заявил, что аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву.

«Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», — сказано в статье.

В материале также говорится, что критики помощи Киеву внутри Республиканской партии также неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие подотчетности в вопросе Украины.

В то же время политические решения при президенте Штатов Дональде Трампе значительно ограничили работу USAID. В результате мер жесткой экономии и перераспределения иностранной помощи программы были сокращены или временно приостановлены. Особенно сильно пострадала Украина, отметили авторы.