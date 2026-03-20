Правительство Мексики направляет на Кубу четвертое судно с гуманитарной помощью и прорабатывает варианты поставок топлива кубинскому народу без ущерба для собственной страны. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Сегодня на Кубу отправляется еще одно судно с гуманитарной помощью от правительства Мексики <…>. Оно выйдет из Веракруса», — рассказала глава государства, уточнив, что груз был сформирован как за счет государства, так и благодаря пожертвованиям мексиканцев.

Президент подчеркнула, что поддержка острова будет продолжена. «Мы ищем способы поставить топливо кубинцам, кубинскому народу, что сейчас принципиально важно, но так, чтобы это не затронуло саму Мексику», — отметила она.

Помимо государственных поставок, по словам Шейнбаум, из порта Прогресо на Кубу готовится к отплытию судно с грузом, сформированным «международной организацией».

Министерство военно-морского флота Мексики оказывает содействие миссии, чтобы судно получило все необходимые разрешения и отправилось в условиях полной безопасности.