Погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи неоднократно заявлял о недопустимости создания ядерного оружия. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в послании по случаю наступления нового года по иранскому календарю (Ноуруза), пишет ТАСС.

«Каждый раз, когда мы приходили к лидеру революции, он подчеркивал, что ядерное оружие является запрещенным религией», — приводит заявление президента телеканал SNN. При этом, по его словам, «Америка внушает миру, что Иран стремится к ядерному оружию».