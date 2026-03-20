Власти США ведут расследование в отношении президента Колумбии Густаво Петро, в том числе изучая его возможные связи с наркоторговцами. Об этом 20 марта сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Президент Колумбии Густаво Петро, ​​у которого были непростые отношения с президентом [США Дональдом] Трампом, находится под следствием как минимум двух федеральных прокуратур США», — говорится в материале.

Отмечается, что расследование ведут прокуроры, специализирующиеся на международном наркотрафике. По словам собеседников, также изучается предположительный сбор президентского штаба Петра пожертвований от наркоторговцев. На данный момент ход дела находится на начальной стадии.

Издание подчеркивает, что американский лидер неоднократно выступал с критикой в адрес своего колумбийского коллеги, называя его больным человеком. Однако сейчас ничего не указывает на то, что американская администрация инициировала расследования.