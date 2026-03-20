Двое подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана были задержаны рядом с базой британских ВМС «Клайд» в Шотландии, где размещены атомные подводные лодки, сообщает The Sun.

По данным издания, мужчина и женщина пытались проникнуть на территорию базы, однако их действия были пресечены.

«Попытка проникновения на базу оказалась безуспешной», — отмечается в материале.

Уточняется, что задержан 34-летний мужчина, предположительно гражданин Ирана, а также 31-летняя женщина, чьё гражданство устанавливается. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Иране заявили о задержании 500 человек по подозрению в шпионаже.