Иран нанес удары по 25 позициям израильской армии в Хайфе и Тель-Авиве, а также базам США в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР), передает ТАСС.

«Ракеты Khorremshahr-4 и Ghadr с разделяющимися боевыми частями аэрокосмических сил КСИР, вызвав сбои в многоуровневых и сверхсовременных системах ПВО Израиля, поразили 25 целей в Хайфе и Тель-Авиве», — приводит заявление иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что также десятки иранских беспилотников нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке.