Украина получила от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Он уточнил, что ведутся подробные переговоры с партнерами на всех необходимых уровнях.

«Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию «Шахедам» – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных», – подчеркнул Зеленский.