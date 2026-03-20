В результате иранских атак на авиабазу Али ас-Салем в Кувейте, по утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), уничтожены не менее трех истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Кувейта, еще два самолета этого типа получили серьезные повреждения. Об этом КСИР сообщил в своем Telegram-канале.

По версии иранской стороны, в результате удара могли погибнуть все военнослужащие сил специального назначения, переброшенные на базу для усиления.

Также отмечается, что база подверглась ударам ракет с одиночными боеголовками и кассетными боеприпасами, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры.