Убит глава разведки иранских сил «Басидж» Исмаил Ахмади. Как сообщает телеканал Al Arabiya, иранские СМИ подтвердили его гибель, однако подробности произошедшего не раскрываются.

Сообщается, что обстоятельства гибели генерала пока раскрыты не полностью. Вместе с тем на фоне продолжающейся напряжённости в регионе этот инцидент рассматривается как одно из привлекающих внимание событий.

Эксперты считают, что гибель высокопоставленного военного внутри Ирана может повлиять на структуры безопасности страны и общую военную обстановку. Ожидается, что дополнительные подробности по данному инциденту будут обнародованы в ближайшие часы.