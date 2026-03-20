Силы США и Израиля нанесли удары по порту Бендер-Ленге в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

«Американо-израильский удар был нанесен по порту Бендер-Ленге в Иране. О жертвах или повреждениях торговых судов не сообщается»,- говорится в сообщении.

Бендер-Ленге — портовый город на юге Ирана в Персидском заливе. Порт обеспечивает транзитные перевозки, в том числе с Кувейтом, ему присвоен статус СЭЗ (специальной экономической зоны).