Иран предупредил Великобританию, что предоставление США доступа к британским военным базам будет расценено как «участие в агрессии» на фоне растущей напряженности в регионе. Как сообщает ВВС, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с британской коллегой Иветт Купер.

В ходе беседы Арагчи заявил, что любая помощь Великобритании Соединенным Штатам приведет к еще большей эскалации ситуации. Он также обвинил Великобританию и ряд европейских стран в «предвзятом подходе» к происходящему, назвав действия США и Израиля «открытой агрессией».

Кроме того, глава МИД Ирана раскритиковал Лондон за отсутствие осуждения ударов Израиля по объектам газового месторождения Южный Парс.

При этом официальной реакции британского правительства на заявления Тегерана пока не последовало — британский МИД не прокомментировал ситуацию.