В турецкой провинции Анталья в результате пожара в контейнерных жилищах погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. Агентство «Анадолу»сообщает, что возгорание произошло в трех контейнерах, где проживали иностранные рабочие, занятые в тепличном хозяйстве.

Жертвами пожара стали женщина и пятеро ее детей. Согласно информации, погибшая была беременна.

Еще пять человек пострадали от отравления дымом и были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи. Пожар удалось оперативно потушить.

Тела погибших направлены в морг Института судебно-медицинской экспертизы Антальи. По факту произошедшего ведется расследование, задержаны три человека. Губернатор Антальи Хулуси Шахин прибыл на место трагедии.