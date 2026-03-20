Несколько стран Персидского залива, в том числе Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн, в пятницу, 20 марта, сообщили о новых атаках Ирана. В частности, министерство обороны ОАЭ предупредило население об очередных иранских ударах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Власти Саудовской Аравии заявили, что вооруженные силы этой страны „перехватили и уничтожили“ около 11 беспилотников. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пожаре на одном из складов, вызванном падением осколков иранских дронов. Государственные СМИ Кувейта передают, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Мина-аль-Ахмаде в результате атак иранских БПЛА произошло несколько возгораний.

Работа части установок на НПЗ была остановлена, пишет агентство Reuters. По предварительным данным, жертв нет. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что удары беспилотников и ракет были направлены на американскую авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ и на цели в Израиле.