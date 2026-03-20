Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини заявил, что Иран продолжает производство собственных ракет.

The Guardian пишет, что тем самым Наеини опровергнул заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран больше не способен производить ракеты.

«Нет никаких поводов для беспокойства, потому что мы производим ракеты даже в условиях войны, что поразительно. И нет никаких особых проблем с накоплением запасов», – сказал он.

Он также заявил, что Иран намерен продолжить противостоять атакам Израиля и США «до полного истощения противника».