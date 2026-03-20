Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может пойти на новые меры против Украины в связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам Фицо, во время своего выступления на заседании Евросовета он сообщил, что в Словакии объявлено «чрезвычайное положение в сфере нефтеснабжения». Также он заявил о «практических трудностях, вызванных односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поставок российской нефти».

В то же время Фицо подчеркнул, что «Словакия и Венгрия имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года не только по нефтепроводу «Дружба», но и морским путем». По его словам, ситуацию на топливном рынке сильно осложняет и война США и Израиля против Ирана.