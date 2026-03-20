Соединенные Штаты резко ускорили переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне обострения противостояния с Ираном. Речь идет о тысячах морских пехотинцев, моряков и сразу нескольких десантных кораблях, способных вести боевые действия и проводить высадки на побережье, передает Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.

По данным источников, десантная группа во главе с USS Boxer и 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты отправляются с Западного побережья США раньше запланированного срока. В состав группы входят также USS Portland и USS Comstock.

На борту этих кораблей находится около 2500 морских пехотинцев, а общее количество развернутых сил может достигнуть примерно 4000 военных. Они оснащены истребителями F-35, ракетным вооружением и десантной техникой для проведения наземных операций.

Ожидается, что группа пройдет через Индо-Тихоокеанский регион и направится непосредственно на Ближний Восток, где уже действует десантный корабль USS Tripoli. К нему в ближайшее время также может присоединиться USS New Orleans.

Корабли такого класса способны не только транспортировать войска, но и обеспечивать их поддержку с воздуха. На их вооружении – истребители F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертопланы Osprey и ударные вертолеты различных типов.

В общей сложности шесть десантных кораблей могут добавить до 8000 американских военных в регионе, включая до 5000 морских пехотинцев. Часть сил уже изменила графики отпусков, чтобы ускорить развертывание.

Параллельно известно, что USS San Diego останется в Тихом океане для технического обслуживания, тогда как USS Rushmore может присоединиться к группировке на Ближнем Востоке.