Транспортировка углеводородов из Персидского залива по трубопроводам через Аравийский полуостров и Израиль могла бы заменить транзит через Ормузский пролив, который оказался затруднен из-за эскалации в регионе.

Такое мнение выразил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Я думаю, что надо сделать, так это создать альтернативные маршруты. Вместо проходов через узкие места в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы нефтяной поток не прекращался, нужны нефтепроводы и газопроводы, идущие на запад — через Аравийский полуостров, прямо до Израиля, прямо до наших средиземноморских портов. Так можно навсегда решить проблему узких мест, и это точно можно сделать уже скоро», — полагает он.

По словам Нетаньяху, подобная трансформация логистики на Ближнем Востоке может стать результатом текущей израильско-американской военной кампании против Ирана. «Я думаю, что этом может быть реальным изменением, которое произойдет после этой войны [с Ираном]. И я также думаю, что эта война закончится намного быстрее, чем многие думают», — добавил он.