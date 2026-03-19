Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что атаки на Иран и его ответные действия неприемлемы, но главной причиной кризиса в регионе является Израиль.

«Откровенно говоря, главной причиной этой беспрецедентной кризисной ситуации в нашем регионе является Израиль. Эти атаки, начавшиеся с провокаций Израиля на этапе проведения переговоров [с Ираном], не только превратили наш регион в огромную зону боевых действий, но и подорвали глобальную стабильность. В этой чрезвычайно сложной ситуации мы должны напомнить об исторической ответственности Ирана. Какими бы ни были причины, атаки Ирана на страны региона подрывают основы региональной стабильности и являются неприемлемыми. Это не выгодно ни Ирану, ни региону. Атаки на Иран абсолютно неправильны», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

Также Хакан Фидан осудил атаки Ирана на Катар, назвав их неоправданными.

«До сих пор Катар с большим усердием играл роль посредника [в иранском вопросе]. Он действительно прилагает усилия как в интересах региона, так и всего мира. Однако Катар подвергся нападению. Нападению, которое они совершенно не заслужили, и атаки все еще продолжаются. Мы осуждаем и отвергаем эти нападения, которые пренебрегают жизнями мирных жителей и нацелены на гражданскую инфраструктуру. Такие атаки никогда не могут быть оправданы никакими причинами. Турция всегда на стороне братского Катара и будет продолжать поддерживать его», — сказал министр.