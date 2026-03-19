Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза (ЕС) об утверждении военного финансирования в размере €90 млрд и 20-го пакета санкций против РФ.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи.

«Европейский совет приветствует утверждение кредита на поддержку Украины в размере €90 млрд на 2026-2027 годы и ожидает первого выделения средств Украине в апреле», — говорится в заявлении.

Отмечается, что члены объединения рассчитывают согласовать кредит Украине и новый пакет санкций против РФ в будущем.