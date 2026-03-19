Главное управление по борьбе с киберпреступностью разоблачило очередную хакерскую сеть, занимавшуюся кибермошенничеством методом фишинга от имени банковских и небанковских кредитных организаций.

Об этом сообщили в МВД.

В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении указанных преступных деяний 23-летний Гурбаншир Гасымов, его брат 20-летний Улькан Гасымов и 25-летний Угур Нагиев.

В ходе расследования установлено, что члены сети создавали фейковые фишинговые сайты, визуально похожие на официальные интернет-страницы различных банков и кредитных организаций. Затем они размещали рекламу фейковых сайтов в социальных сетях с целью привлечения внимания людей, предлагая кредиты под низкие проценты. Граждане вводили данные своих банковских карт, в том числе срок действия карты, CVV и OTP-коды безопасности, которые напрямую передавались в систему, управляемую подозреваемыми лицами. Воспользовавшись этим, кибермошенники незаконно получали доступ к банковским счетам граждан и завладевали их денежными средствами.

Задержанные в первоначальных показаниях сообщили, что этим способом завладели данными карт около 300 граждан и похитили их денежные средства.

По факту Главным управлением возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

