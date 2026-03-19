Украинское посольство в Армении при содействии Армянского общества Красного Креста доставило на Украину 12 генераторов.

Об этом сообщило украинское министерство иностранных дел.

«Посольство Украины в Республике Армения доставило в МИД Украины очередную партию инверторных генераторов (12 единиц). <…> Эти миниэлектростанции приобретены в рамках инициативы министра иностранных дел Андрея Сибиги WarmthForUkraine при содействии армянского общества Красного Креста», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.