Евросоюз подтвердил намерение оказать поддержку Армении в противодействии «гибридным угрозам», включая кибератаки и кампании дезинформации.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политики европейского соседства Марта Кос на брифинге в Ереване вместе с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, пишет «Спутник Армения».

По её словам, в ряде стран фиксируются «злонамеренные попытки» отдельных акторов вмешиваться в демократические процессы через кибератаки и дезинформацию. В этом контексте она упомянула предстоящие парламентские выборы в Армении, подчеркнув важность их прозрачного проведения.

«Мы здесь, чтобы помочь Армении, чтобы её граждане имели возможность голосовать в условиях свободных и прозрачных выборов и самостоятельно определять судьбу своей страны», — заявила Кос.

Отдельно еврокомиссар отметила процесс переговоров по либерализации визового режима. По её словам, в рамках соответствующих договорённостей Армения получит 140 млн евро от ЕС для проведения реформ, необходимых для этого процесса.