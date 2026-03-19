Поддержка военной операции США и Израиля против Ирана может негативно сказаться на возможном участии американского вице-президента Джей Ди Вэнса в выборах главы государства в 2028 году.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, сообщает ТАСС.

По их данным, затянувшийся конфликт станет испытанием для Вэнса, который пока не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы. Вице-президент поддержал решение американского лидера начать военную операцию, что «осложняет политическое будущее Вэнса», отмечается в статье.

В окружении политика считают, что конфликт, если он продлится несколько месяцев, создаст проблемы для возможного кандидата в президенты от Республиканской партии. Конфликт поставил в затруднительное положение 41-летнего Вэнса, который был ярым критиком дорогостоящих военных операций США за рубежом.