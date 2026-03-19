Премьер Испании Педро Санчес осудил войну США и Израиля против Ирана, назвав её незаконной и дорогостоящей для Европы.

По его словам, конфликт подрывает принципы международного права и уже наносит ущерб европейцам — как гуманитарный, так и экономический.

На этом фоне энергетические рынки отреагировали на атаки на газовую инфраструктуру в Катаре и Иране: цены на газ в Азии выросли почти на 33% — индекс Platts JKM достиг 25,4 доллара за MMBtu. Нефть Brent превысила 118 долларов за баррель, причём её рост опережает WTI, усиливая риск стагфляционного шока для Европы и Азии.