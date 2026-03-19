Согласно свежему опросу Yahoo/YouGov, рейтинг одобрения Дональда Трампа на фоне войны США с Ираном достиг рекордно низких показателей, сообщает американский журнал Newsweek.

Общее одобрение его работы составляет всего 38%, при этом 59% американцев выражают недовольство его деятельностью.

Особенно сильно падение затронуло экономическую сферу.

Оценка работы президента по экономическим вопросам достигла минус 29 пунктов — это худший результат за все время его президентства, даже ниже показателей периода пандемии COVID-19.