Иран может ввести пошлины для стран, которые используют Ормузский пролив для доставки грузов.

По сообщению ТАСС, в настоящее время такую возможность обсуждают в парламенте страны.

Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, новый механизм регулирования судоходства в Ормузском проливе понадобится после окончания войны на Ближнем Востоке.

Это обеспечит безопасность при прохождении судов «с учетом интересов Ирана и всего региона». При этом гарантировать безопасность должны страны, которые расположены по обе стороны от пролива – речь идет об Иране, Омане и ОАЭ.