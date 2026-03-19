Пожар возник на НПЗ в кувейтском порту Эль-Ахмади в результате удара БПЛА.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство KUNA.

«Одно из производственных подразделений на НПЗ Эль-Ахмади в четверг утром подверглось атаке беспилотника, что привело к небольшому пожару, но при этом никто не пострадал», — приводит агентство KUNA заявление корпорации.

Отмечается, что пожар был локализован.

Нефтеперерабатывающий завод Мина эль-Ахмади является одним из крупнейших на Ближнем Востоке, его производственная мощность составляет 730 000 баррелей в сутки.