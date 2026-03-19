Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд резко раскритиковал Иран. По его словам, Тегеран говорит об исламской солидарности, но одновременно наносит удары по соседним странам, причиняя ущерб их интересам и гражданскому населению.

«Я не понимаю, как они могут утверждать, что защищают исламские ценности, одновременно нападая на исламские страны. Они атакуют не только одну нацию — Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, Ливан, Иорданию, Ирак, Турцию — все это исламские страны, и все они стали мишенями для нападений. Даже до этой войны, какой вклад внес Иран в исламский мир? <…> Иран должен сначала соблюдать принципы ислама, которые не позволяют настоящему мусульманину нападать на своих соседей — особенно мусульманских соседей, гражданских лиц и интересы мусульманских стран. Похоже, что Иран не принимает эти соображения во внимание, и все это имеет свою цену», — сказал принц Фейсал.