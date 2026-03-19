Катар объявил двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказал им в течение суток покинуть страну.

Об этом сообщил МИД эмирата.

«Военный атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности, а также все их подчиненные объявлены персонами нон-грата и обязаны в течение следующих 24 часов покинуть территорию Катара», — говорится в пресс-релизе катарского МИД.

Такое решение было принято «на фоне нарушения Ираном норм международного права и принципов добрососедства», подчеркнули в дипведомстве.