Индия усиливает военное присутствие вблизи Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Нью-Дели направил более полудюжины военных кораблей для сопровождения своих танкеров.

По данным агентства, корабли разместят к востоку от пролива — они не будут заходить в сам водный путь, а станут сопровождать суда до безопасных районов в северной части Аравийского моря. Операция проводится в рамках миссии «Санкалп», действующей с 2019 года для защиты торгового судоходства и морских интересов страны в Персидском заливе.

В последние дни Индия уже обеспечила безопасный проход двух государственных газовозов и ведёт переговоры с Иран о транзите ещё нескольких судов с топливом. По информации источников, в регионе остаются 22 судна под индийским флагом, включая газовозы и нефтяные танкеры.

Ситуацию также обсудили премьер-министр Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан, уделив внимание обеспечению безопасного судоходства.