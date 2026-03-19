Катар решительно осуждает иранскую атаку, направленную против промышленных объектов в Рас-Лаффане.

Об этом говорится в завлении Министерства иностранных дел Катара.

«Государство Катар выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющей иранской атаки, направленной против промышленного города Рас-Лаффан, которая привела к пожарам и значительному ущербу объекту», — следует из сообщения.

По данным ведомства, Катар расценивает данную атаку как опасную эскалацию, грубое нарушение своего суверенитета и прямую угрозу своей национальной безопасности и региональной стабильности.

МИД арабского государства утверждает, что Катар оставляет за собой право на ответные действия.