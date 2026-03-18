Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил соболезнования в связи с гибелью в результате ударов США и Израиля турецкого водителя на иранской территории.

«Несправедливая гибель трудолюбивого турецкого водителя Хюсеина Фырата, ставшего мишенью вражеских американо-израильских сил на иранской территории, является очевидным свидетельством того, что агрессоры целятся в невинных мирных жителей. В этот благословенный месяц я молюсь о милосердии к этому благородному мученику и выражаю свои соболезнования его семье», — написал Арагчи в Х.

Как сообщила газета Hürriyet, инцидент произошел 4 марта. 29-летний Фират получил серьезные ранения в результате попадания израильской ракеты в его грузовик в Иране. Он умер 12 марта в больнице.

Фырат возвращался через Иран в Турцию после доставки груза в Афганистан.