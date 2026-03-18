Объединённые Арабские Эмираты выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что атаки на энергетические объекты, связанные с иранским месторождением «Южный Парс», представляют серьёзную угрозу глобальной энергетической безопасности.

Как отмечается, речь идёт о месторождении, которое является продолжением катарского месторождения North Field. В ОАЭ подчеркнули, что удары по энергетической инфраструктуре ведут к эскалации ситуации и несут риски не только для мировой энергетики, но и для стабильности региона в целом.

В заявлении также говорится, что подобные действия могут иметь серьёзные экологические последствия и создают угрозу для гражданского населения, морской безопасности, а также ключевых гражданских и промышленных объектов.

ОАЭ призвали избегать атак на критически важную инфраструктуру при любых обстоятельствах и подчеркнули необходимость соблюдения международного права и сохранения региональной стабильности.