Афганистан приостанавливает боевые действия с Пакистаном на время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

«Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан настоящим объявляют о временной приостановке оборонительной операций «Рад аль-Золм» («Ответ на несправедливость» — ред.) с началом священного праздника Ид-аль Фитр», — написал Моджахед в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам Моджахеда, это решение было принято в ответ на просьбы стран-посредников, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Катар.

«Исламский эмират Афганистан выражает свою признательность за добрую волю и конструктивные усилия этих дружественных стран-посредников», — подчеркнул чиновник.