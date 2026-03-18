В Дагестане ученые во время исследовательской экспедиции по изучению и сохранению вымирающих каспийских тюленей отобрали пробы у тысячи мертвых птиц.

Исследователи Дагестанского государственного университета хотят выявить вирус, вызвавший массовую гибель морских млекопитающих в последние годы, сообщает фонд «Компас».

«В ходе экспедиции проведен мониторинг прибрежной зоны Каспийского моря с массовым падежом птиц и выбросами мертвых тюленей, отобран биоматериал более чем у тысячи птиц. Пробы направлены в Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины НИИ вирусологии. Лабораторный анализ позволит определить циркулирующие штаммы вирусов и оценить угрозу для морских млекопитающих», — говорится в сообщении.

Учёные считают основной причиной массовой гибели каспийских тюленей заражение птичьим гриппом. В связи с падежом птиц на дагестанском побережье и аналогичными случаями в Азербайджане, группа фонда «Компас» обследовала Аграханский залив и прилегающие участки. Это крупная остановка на миграционном пути птиц Евразии, где собираются тысячи особей разных видов, что делает территорию важным резервуаром вирусов.

«Каспийский тюлень — индикатор состояния всей экосистемы. Исследования на ключевых точках миграции птиц помогают выявить природные источники инфекций и выработать меры по сохранению популяции. Полученные данные улучшают понимание эпидемиологических процессов в экосистеме Каспия», — отмечает Алимурад Гаджиев, руководитель программы фонда и проректор Дагестанского государственного университета.