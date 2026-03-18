Власти Пакистана приняли решение приостановить военную операцию против Афганистана на время празднования мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.

Об этом сообщил министр информации и телерадиовещания исламской республики Аттаулла Тарар.

«В преддверии предстоящего исламского праздника Ид аль-Фитр по собственной инициативе, а также по просьбе братских исламских стран — Королевства Саудовская Аравия, Государства Катар и Республики Турция — правительство Исламской Республики Пакистан приняло решение объявить о временной приостановке продолжающейся операции «Газаб лил-Хак» против террористов и инфраструктуры их поддержки в Афганистане», — написал он в X. Прекращение огня вступит в силу в ночь с 18 на 19 марта и продлится до полуночи с 23 на 24 марта по местному времени, уточнил министр.