Государственное телевидение Ирана обнародовала «срочное предупреждение» для нефтяных объектов в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

В обращении к гражданам и жителям, находящимся вблизи нефтеперерабатывающего завод Самреф в Саудовской Аравии, газового месторождения Аль-Хосн в ОАЭ, нефтехимического комплекса Аль-Джубайль в Саудовской Аравии и нефтехимического комплекса Месаид в Катаре, сказано:

«Эти объекты стали прямыми и легитимными целями и будут поражены в ближайшие часы. Всем гражданским лицам, жителям и работникам предлагается немедленно покинуть эти районы и переместиться на безопасное расстояние».