Испания планирует выделить Украине €1 млрд в рамках нового обязательства по военной поддержке Киева. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

По словам испанского премьера, Мадрид принимает на себя «новое обязательство» в размере «€1 млрд в 2026 году в рамках двусторонней военной поддержки». «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны», — добавил глава кабмина.

При этом, по словам Санчеса, нельзя отрицать, что сегодня конфликт на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении».