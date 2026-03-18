Пекин усилит поддержку Гаваны после того, как около 10,9 миллионов человек остались без электричества на фоне продолжающегося энергетического кризиса.

Как сообщает South China Morning Post, Китай предлагает Кубе, оставшейся без электричества из-за нефтяного эмбарго США, солнечную энергию, демонстрируя тем самым силу Китая в области возобновляемой энергетики.

Кубинское СМИ CiberCuba процитировало слова посла Пекина на Кубе Хуа Синь о том, что Пекин «усилит свою поддержку Гаване» посредством новых энергетических проектов, уделяя особое внимание развитию возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия.

Китайские доноры уже передали 5 тыс. комплектов «бытового» оборудования для солнечной энергетики для установки в трех кубинских клиниках и доме престарелых, сообщило в четверг китайское официальное информационное агентство Синьхуа.

Китай также помог Кубе создать 49 новых «солнечных парков», и к 2028 году их число планируется увеличить. Производство солнечной энергии выросло с 5,8% от общего объема производства энергии в начале прошлого года до более чем 20% в этом месяце.

По данным Хельсинкского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом году чистая энергетика в Китае принесла экономике около 15,4 триллиона юаней (2,2 миллиона долларов) после 20 лет развития.