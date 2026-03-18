Казахстанский лоукостер FlyArystan продлевает временную приостановку рейсов по маршруту Актау — Дубай — Актау до 19 апреля 2026 года.

Как сообщает пресс-служба FlyArystan, решение принято в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее авиакомпания уже сообщала о временной отмене рейсов по данному направлению до 31 марта 2026 года.

Пассажирам отмененных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов.