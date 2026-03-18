Более 10 стран направили Киеву запросы относительно закупки дронов-перехватчиков украинского производства на фоне событий вокруг Ирана.

Об этом в интервью Minval Politika сообщил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Уже есть высокий спрос на уникальные украинские дроны-перехватчики — зенитные беспилотники для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Более 11 запросов поступило от разных стран на приобретение и обучение пилотов-операторов таких дронов. В будущем это будет касаться и ракетных технологий», — отметил эксперт.

По его словам, если Украина сможет поставить производство новой украинской баллистической ракеты FP-7 (FirePoint-7) на серийный уровень, спрос на FP-7 и другие средства поражения будет значительным.

При этом Коваленко подчеркнул, что потребность в ракетах значительно возрастет после нескольких этапов модификации и совершенствования.