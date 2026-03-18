Российская сторона осуждает убийство секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Мы осуждаем действия, направленные на причинения вреда здоровье и тем более убийство руководства суверенного Ирана», — сказал он.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Иране. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны.