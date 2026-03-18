Турция по-прежнему планирует в текущем году начать получать электроэнергию с первого энергоблока АЭС «Аккую». Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала NTV.

«Все наши усилия сосредоточены на том, чтобы этот первый реактор произвел первую электроэнергию в течение этого года. На наш взгляд, все идет в соответствии с графиком. Я говорю о реакторе, строительство которого завершено примерно на 99%. Нам говорят, что, вероятно, остался всего один процент до готовности. Это, может быть, пара месяцев работы. Но надо понимать, что ввод в эксплуатацию атомной электростанции, процессы тестирования, — это все операции, включающие сотни этапов, которые занимают месяцы. Поэтому нам еще предстоит проделать очень важную работу», — сообщил министр.

