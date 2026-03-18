21 марта в немецком Бад-Бланкенбурге пройдет Кубок Тюрингии по дзюдо.

Как сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана, на традиционном международном соревновании, которое состоится уже в 32-й раз, 16 азербайджанских дзюдоисток поведут борьбу в 8 весовых категориях.

В возрастной категории U-18 будут состязаться Сунай Саламова, Захра Гулиева (обе 40 кг), Нигяр Гейдарзаде, Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева (все 44 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Товсия Бабаева (52 кг), Гюльназ Мамедтагиева, Сема Велизаде, Ягмур Ахмедзаде (все 57 кг), Назакет Велиева, Тюркан Мамедли, Зилан Гусейнли (63 кг), Рена Ахмедова, Масума Мамедли (обе 73 кг), Земфира Алиева (+70 кг).