Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы принять решение о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО) и без участия Конгресса США.

Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, передает телеканал C-Span.

«Мне не нужен Конгресс [США] для [выработки] этого решения, как вы, вероятно, знаете. Я могу принять это решение сам», — сказал Трамп.

Американский лидер прокомментировал запрос о том, пересматривает ли он сейчас отношения с НАТО в свете отказа европейских союзников от участия в предлагаемой Вашингтоном потенциальной военной операции в Ормузском проливе и возможного выхода США из состава блока. При этом глава Белого дома уточнил, что не ставит в настоящее время вопрос о выходе Штатов из НАТО.

«Когда вы говорите «пересмотреть», то я в настоящее время ничего [такого] в уме не держу», — подчеркнул американский президент.

Трамп также возложил на НАТО ответственность за усугубление проблемы национального долга США и дефицитов федерального бюджета.

«Но не могу сказать, что я в восторге. Мы потратили на НАТО триллионы долларов. Много триллионов. За годы. Задумайтесь об этом. Это одна из причин существования у нас дефицитов [бюджета]. И мы помогаем другим странам. А когда они не помогают нам, то, разумеется, нам над этим следует подумать», — резюмировал Трамп.