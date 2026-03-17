Украина не сможет рассчитывать на поддержку Венгрии ни по одному решению Евросоюза в ее пользу до тех пор, пока не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборной встрече с избирателями в городе Эгер, передает ТАСС.

«Ситуация ясна: если будет нефть, будут и деньги. Если не будет нефти, то не будет и денег», — сказал глава правительства.

«Венгрия оказалась в нефтяной блокаде по вине Украины и [Владимира] Зеленского», — подчеркнул Орбан. В такой ситуации, предупредил он, «Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии ни по одному решению, которое Брюссель захочет принять в ее пользу».

Премьер также отметил, что считает абсолютно несостоятельными последние предложения ЕС по поводу «Дружбы». «Сегодня Евросоюз предложил Венгрии: давайте выделим украинцам деньги, проголосуем в Брюсселе за то, о чем они просят, а через полтора месяца они возобновят работу нефтепровода», — рассказал Орбан.

Он напомнил, что у венгерского правительства есть доказательства пригодности «Дружбы» к работе и поэтому оно не верит утверждениям Киева, будто магистраль по-прежнему требует ремонта. «Мы не верим этим сказкам», — заявил премьер, комментируя состоявшийся в последние дни обмен письмами между лидерами ЕС и Зеленским.