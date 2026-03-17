Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер в клинике на 94-м году жизни. Его смерть подтвердил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.

«В возрасте 93 лет в клинике скончался Католикос-Патриарх Грузии Илия II», — говорится в сообщении телеканала «Мтавари архи».

«Несколько минут назад скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II. Это был эпохальный человек. Это является утратой для всего православного мира», — сказал он грузинским журналистам.