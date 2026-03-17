Власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снаряда по территории АЭС «Бушер», сведений об ущербе или жертвах не поступало.

«В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», — говорится в заявлении пресс-службы Организации атомной энергии Ирана.

Указывается, что удар произошел во вторник около 19:00 по местному времени.