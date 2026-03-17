Американская технологическая корпорация Meta в первом квартале 2026 года удалила 367 аккаунтов Facebook, 3 страницы и 360 аккаунтов Instagram, связанных с Ираном и нацеленных на Азербайджан.

Об этом говорится в отчете Adversarial Threat Report, First Half 2026.

«Мы пресекли многолетнюю операцию по оказанию влияния, направленную против Азербайджана. В рамках действий против сети были удалены 367 аккаунтов Facebook, 3 страницы и 360 аккаунтов Instagram за нарушение нашей политики против координированных недостоверных действий (Coordinated Inauthentic Behavior).

Около 4 000 аккаунтов подписались на одну или несколько этих страниц в Facebook, и примерно 34 000 аккаунтов следили за одним или несколькими из этих аккаунтов в Instagram. Сеть потратила около 400 долларов на рекламу в Facebook и Instagram, оплата производилась преимущественно в евро.

Цель сети заключалась в политической дестабилизации Азербайджана, продвижении региональных интересов Ирана и подрыве западного влияния. Мы связываем эту сеть с гражданами Азербайджана, находящимися в Иране и Германии.

Эта операция, активная с 2022 года, отличалась качественным созданием личностей: фейковые аккаунты включали подробную информацию о семейном положении, образовании и профессиях. Некоторые аккаунты были созданы так, чтобы отражать реальную азербайджанскую диаспору в России, говорить по-русски и указывать, что они живут в Москве.

Сеть пыталась внедрять свои нарративы в разделы комментариев на популярных новостных страницах, таких как BBC и Radio Liberty», — говорится в отчете.